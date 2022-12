Czego Polacy szukali w Internecie w 2022 roku? Google zna odpowiedź!

Wyszukiwania Google pomagały również znaleźć pomoc w niektórych sytuacjach, czego dowodem są frazy zaczynające się na "Jak" oraz "Gdzie". Polacy najczęściej chcieli wiedzieć, jak pomóc Ukrainie czy jak suszyć grzyby, co do miejsca natomiast, istotne było to, gdzie złożyć dodatek osłonowy i "Gdzie są te dzieci plakat".



Nie zabrakło również zapytań o wyjaśnienie pewnych kwestii. Tutaj z pomocą najczęściej przychodziły frazy "Co to jest swift", "Co to jest pit2" oraz zapytania o NATO, sankcje czy... mezytylen.



Czas na rozrywkę, czyli seriale i filmy w Polsce

Jakie filmy najchętniej oglądali Polacy? Bardziej precyzyjne byłoby pytanie o to, które z nich były wyszukiwane najczęściej. W 2022 roku miejsce numer 1 należy do Jak pokochałam gangstera, choć równie wysoko znalazła się Furioza i Oszust z Tindera.

W świecie seriali wygrał Dahmer, dalej była Wielka Woda (w tym kontekście wyszukiwano również metadon), Sandman, Zranione Ptaki i Stranger Things 4.

Okazuje się, że Polacy najwięcej uwagi poświęcali wojnie, wszelkim zmianom (przede wszystkim związanym z ogrzewaniem czy dostawami węgla), ale nie zabrakło też fraz ciekawych czy zadziwiających — niekiedy sprawiających wrażenie kompletnie wyrwanych z kontekstu. Wszak są na świecie i w życiu rzeczy ważne, ale znajduje się również miejsce na... mniej istotne kwestie.