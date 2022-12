Google zapowiada nowe funkcje Androida

Pierwszą z wartych uwagi nowości jest widget YouTube, który pozwoli na bardzo łatwy dostęp do wyszukiwarki oraz kilku innych elementów tej platformy. Nakładka umieszczana na ekranie głównym da użytkownikowi dostęp do paska wyszukiwania, zakładki Shorts, biblioteki czy aktualnych subskrypcji.

Zdjęcie Widget YouTube w systemie Android. / Google/Google Blog / materiały prasowe

Miłośnicy wideo docenią również to, że grudniowa aktualizacja Androida zapewni również coś nowego w przypadku Google TV. Od teraz przy pomocy jednego kliknięcia będzie można przenieść oglądany materiał ze smartfona wprost na ekran telewizora. Co więcej, nasz telefon będzie mógł służyć jako pilot, ale jednocześnie można przy jego pomocy przeglądać np. strony internetowe.



Android służy pomocą

Nie zapomniano o usprawnieniach związanych z Android Reading. Jest to całe spektrum opcji wyświetlania, które można dostosowywać do swoich preferencji. Funkcja ta skierowana jest do osób z dysleksją, jak i tych mających problem ze wzrokiem. Szczególnie pomocna może być funkcja odczytywania na głos.

W łatwy sposób edytować można poziom głośności oraz prędkość, z jaką odczytywany jest tekst. Nie zabrakło możliwości zmiany wielkości czcionek, kolorów i jasności. Funkcja Android Reading jest dostępna za pośrednictwem sklepu Google Play — wystarczy pobrać ją na swoje urządzenie.

Łączenie emotikon i kolaże zdjęć

Teraz czas na rozrywkę, a w zasadzie dwie nowe i dość zabawne funkcje w Androidzie. Grudniowa aktualizacja systemu od Google pozwoli użytkownikom na wejście do tzw. Kuchni Emoji. Nowa opcja umożliwi łączenie emotikonek. Kreacje będą dostępne np. w Wiadomościach Google.

Inną rzeczą, choć również polegającą na łączeniu, jest funkcja tworzenia kolaży ze zdjęć z naszej galerii. Wystarczy zaznaczyć od dwóch do sześciu fotografii z naszej galerii zdjęć Google i kliknąć opcję „Dodaj do”, po czym należy wybrać kolaż.

Nowe funkcje Wear OS

Nie obyło się bez zaktualizowania funkcjonalności Wear OS. Teraz lepiej będą się prezentować kafelki, przy pomocy których użytkownicy przeglądają swoje ulubione kontakty oraz inne informacje — w tym te związane z pogodą. Google twierdzi, że poprawiona została również aplikacja Google Keep.

Poza tym Asystent Google będzie mógł rozpocząć śledzenie aktywności przy pomocy aplikacji Adidas Running. Program zostanie uruchomiony przy pomocy odpowiedniej komendy i rozpocznie zbieranie danych naszego wysiłku fizycznego podczas biegu lub innych rodzajów sportu.

Najnowsza aktualizacja Androida ma zostać wypuszczona już 5 grudnia. Możliwe, że jako pierwsi będą mogli ją pobrać posiadacze smartfonów Google Pixel.