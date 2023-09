Przejechali go? Niech leży. Mocny film z okupowanego przez Rosję Ługańska

To jest "rosyjski świat". Nikt się nie zatrzymuje. Nikt nic nie robi. Widzą cywila potrąconego przez wojskową ciężarówkę i nikt nie reaguje. Wiedzą, że rosyjski kierowca ciężarówki ucieknie. Jeśli ktokolwiek złoży skargę, prawdopodobnie grozi mu mobilizacja. W każdym razie zobaczysz te same typy filmów w samej Rosji. System jest zepsuty do szpiku kości. Rosja upadnie tak jak ZSRR

komentarz do filmu zamieszczony przez serwis Stand by Ukraine Initiative