Według wcześniejszych ustaleń broń miała przedostać się do Polski z Ukrainy i miała być prezentem dla komendanta Szymczyka od naszych wschodnich sąsiadów. Zapewniano go, że to jedynie "tuba po granatniku", która została przerobiona na głośnik bluetooth. Jednak nikt tego nie sprawdził.

Według dostępnych informacji granatnik miał mieć specjalne zabezpieczenie, które uzbraja głowicę dopiero po 15 metrach od miejsca wystrzelenia. Pocisk w budynku komendy przemieścił się na mniejszy dystans, dlatego też nie doszło do wybuchu i poważniejszych szkód.

Szkody po wybuchu granatnika w komendzie. Są zdjęcia

Na platformie X (dawniej Twitter) senator Krzysztof Brejza ujawnił dzisiaj zdjęcia pokazujące wyrządzone szkody w Komendzie Głównej Policji po przypadkowym odpaleniu granatnika przeciwpancernego.

