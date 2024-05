Minister obrony w gabinecie cieni Wielkiej Brytanii John Healey na posiedzeniu brytyjskiego parlamentu zadał pytanie dotyczące pozyskania przez brytyjską armię nowej artylerii samobieżnej. W odpowiedzi minister do spraw zamówień obronnych James Cartlidge podał wiele interesujących szczegółów dotyczących trwającego obecnie programu zakupu nowej artylerii.

Brytyjczycy chcą możliwie szybko zapełnić lukę po sprzęcie przekazanym Ukrainie

Podczas dyskusji parlamentarnej John Healey dociekał informacji na temat działań mających na celu przyspieszenie dostaw haubic samobieżnych Boxer RCH 155. Chciał poznać liczbę egzemplarzy planowanych do pozyskania przez armię, wartość programu oraz przewidywaną datę wdrożenia pojazdów do służby.

James Cartlidge wyjaśnił, że RCH 155 zostanie zakupiony w ramach procesu pozyskania, w którym Wielka Brytania będzie ściśle współpracować z Niemcami. Współpraca umożliwi wykorzystanie potencjału wojskowych centrów testowych obu państw co przyspieszy dostawy i obniży koszty haubic. Ponadto pewność wyboru platformy pozwoli na wcześniejszy zakup amunicji i innych kluczowych elementów wyposażenia już w czasie negocjacji co do docelowej liczby zamówionych systemów.



Jednocześnie, zgodnie z nowym Zintegrowanym Modelem Zamówień Publicznych, będą badane możliwości dalszego przyspieszenia dostaw haubic samobieżnych RCH 155 dla brytyjskich artylerzystów. Dodajmy, że oddali oni większość swojego sprzętu armii ukraińskiej.

Wozy mają trafić na wyposażenie armii brytyjskiej do końca tej dekady. Tryb produkcji będzie jeszcze negocjowany, niewykluczone, że część komponentów powstanie w brytyjskim przemyśle, co pozwoli zachować część kosztów zakupionej artylerii na Wyspach. Minister zaznaczył, że projekt opiewający na nawet 3 miliardy funtów może w znaczący sposób wesprzeć relację między brytyjskimi a niemieckimi firmami.

RCH 155 - dane taktyczno-techniczne nowatorskiej haubicy samobieżnej

Opracowana przez niemieckie Kraus-Maffei Wegmann haubica samobieżna RCH 155 integruje siłę ognia starszej PzH 2000 na nowoczesnym podwoziu kołowym transportera Boxer. System, w odróżnieniu od poprzedniczki posiada całkowicie zautomatyzowaną sekcję ogniową. Oznacza to, że haubica nie wymaga żadnej bezpośredniej obsługi, moduł ogniowy sterowany jest zdalnie. Dzięki temu załoga pojazdu to jedynie dwie osoby: dowódca i kierowca. Jest to bardzo innowacyjne rozwiązanie obecne także w zbliżonej formie w szwedzkim Archerze.

RCH 155 ma zasięg do 54 kilometrów przy zastosowaniu pocisków wspomaganych rakietowo. Szybkostrzelność systemu to 9 wystrzałów na minutę. Haubica zdolna jest do strzelania systemem MRSI, czyli wystrzelenia w krótkim czasie kilku pocisków, które z uwagi na różną trajektorię i siłę ładunków miotających, trafią w cel jednocześnie.

W przyszłości planuje się, aby RCH 155 mogło operować bezzałogowo dzięki sterowaniu zdalnemu. Pojazd jest już do tego konstrukcyjnie przystosowany.