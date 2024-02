Po uderzeniu w cel natychmiast on znika, a przez okolicę przechodzi ogromna fala uderzeniowa, która niszczy wszystko w promieniu kilkuset metrów. ODAB-500 została opracowana na potrzeby radzieckich sił powietrznych i weszła dozbrojenia pod koniec lat 70. XX wieku, należąc do tzw. I generacji radzieckich bomb paliwowo-powietrznych. Na przestrzeni lat powstały też nowe wersje bomby, w których wykorzystuje się materiał wybuchowy i piperylen w zamian za tlenek etylenu.

Czym jest rosyjska bomba ODAB-500?

Bomba na szeroką skalę byłą używana w czasie wojny w Afganistanie w latach 1979-1989, gdzie okazało się, że jest bronią wysoce zawodną. Pomimo tego faktu, nie przeszkadza to Rosjanom używać ich w różnych częściach Ukrainy. Analitycy nie mają wątpliwości, że to oznaka desperacji Kremla, który usiłuje wygrzebać z magazynów jakąkolwiek broń zdatną do użycia przeciwko Ukraińcom.

Co ciekawe, w ostatnich dwóch miesiącach, Siły Zbrojne Ukrainy mocno rozbudowały przyczółek nad Dnieprem w okolicach Krynek. To właśnie tam najczęściej Rosjanie atakowali ich pozycje za pomocą bomb ODAB-500. Kijów miał dość takiej sytuacji i wysłał w rejon pochodzące z krajów NATO systemy obrony powietrznej. To działanie zaowocowało zniszczeniem kilku rosyjskich samolotów bombowych.