Przez błoto, bagna i śnieg. Szwedzki "zabytek" od Volvo ratuje żołnierzy w Ukrainie

Chociaż większość wojskowych użytkowników Bandvagn 202, jak Norwegia, Szwecja, Finlandia czy Wielka Brytania, wymieniła już swoje egzemplarze na nowsze modele, m.in. Bandvagn 206, to starsze właśnie zyskały nowe życie - posty w mediach społecznościowych sugerują, że po lokalnych modyfikacjach przez ekspertów, zostały dostosowane do ewakuacji rannych ukraińskich żołnierzy. Wojsko otrzymało dotąd dwa pojazdy Bandvagn 202, które już wyruszyły na front, a w kolejce do modernizacji czeka kolejnych 10-12, bo jak się okazuje trudno o rozwiązanie lepiej sprawdzające się w niskich temperaturach na błocie czy śniegu.



To wyjątkowa i bardzo potrzebna umiejętność w warunkach wojny. Przystosowany jest do transportu rannych na liniach działań wojennych, gdzie medycyna cywilna nie działa tłumaczą ukraińscy urzędnicy.

Bandvagn 202 - może i zabytek, ale ciągle ratuje życie

W tym miejscu warto wyjaśnić, że mamy do czynienia z naprawdę wysłużoną konstrukcją, produkowaną na potrzeby szwedzkiej armii w latach 1964-1981, ale za sprawą wolontariuszy jednego z przedsiębiorstw wojskowych, pojazdy zostały zmodernizowane na potrzeby Ukraińskich Sił Zbrojnych. Czym charakteryzują się te jednostki?