Przy Izraelu pojawiło się "czarne widmo". To kluczowy statek USA

Amerykański USNS Supply dołączy do lotniskowca USS Ford

Niedawno do lotniskowca USS Gerald R. Ford dołączył też drugi, a mianowicie USS Dwight D. Eisenhower, jednak obecnie znajduje się on w Zatoce Perskiej, gdzie swoją obecnością ma dać do zrozumienia władzom Iranu, że lepiej nie dolewać oliwy do ognia w przypadku dalszego wsparcia Hamasu i Hezbollachu w walce z Izraelem.

Statki Combat Logistic Force, takie jak Supply, zapewniają usługi UNREP w zakresie ponownego zaopatrzenia dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i sojuszniczych statków bojowych na morzu. Umożliwiają one lotniskowcom pozostać na stanowisku bez konieczności częstych wizyt w portach w celu uzupełnienia paliwa, żywności, amunicji i części do naprawy.