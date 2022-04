Psi bohater z Ukrainy uratował setki istnień ludzkich

Patron to niezwykły przedstawiciel rasy Jack Russell Terrier, który stał się bohaterem mediów społecznościowych na Ukrainie, a teraz również w całej Europie. Psi saper wykrył dotychczas aż 150 min. Wszystkie zostały pozostawione przez rosyjskie wojska wycofujące się z obszaru Ukrainy.

- Patron jest asystentem sapera. Znalazł już 150 min. Bardzo się stara. Patron to kolejny dowód na to, że wszyscy zbliżają się do zwycięstwa Ukrainy - chwalą psiego sapera Siły Zbrojne Ukrainy na Twitterze.

Patron ma 2 lata. Oddział saperów z Czernihowa uważa go za swój talizman szczęścia. Nie tylko ułatwia im on niezwykle niebezpieczną pracę, ale również przynosi szczęście. Dotychczas odnoszą same sukcesy w rozminowywaniu miasta i jego okolic. Psi saper uwielbia ser, i dla niego zrobiłby wszystko. Po każdej odkrytej minie, bohater dostaje swój przysmak.

Reklama

ONZ ogłosiło, że Ukraina jest obecnie najbardziej zaminowanym krajem na naszej planecie. Każdy kolejny dzień pobytu rosyjskich wojsk u naszego sąsiada oznacza, że potrzeba aż miesiąca na rozbrojenie wszystkich pozostawionych min. To akcja na niewyobrażaną skalę.

Władze Ukrainy podały kilka dni temu, że w miejscowościach otaczających Kijów są dziesiątki tysięcy min. Rosjanie zaminowali nie tylko budynki i samochody, ale nawet pralki czy lodówki, by siać śmierć wśród ukraińskich cywili jeszcze długi czas po opuszczeniu miejscowości położonych niedaleko granicy z Białorusią i Rosją.