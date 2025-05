Niestety, władze Ukrainy nie mają powodu do zachwytu. Po ostatnich tragicznych rosyjskich atakach na obiekty cywilne, w wyniku których zginęło kilkadziesiąt osób, a setki innych zostało rannych, niebawem może być jeszcze gorzej. Otóż świat lotem błyskawicy obiegła właśnie wiadomość, że Iran wysyła do Rosji swoje potężne pociski balistyczne krótkiego zasięgu o nazwie Fath-360 oraz dedykowane do nich wyrzutnie.

Rosyjscy wojskowi w 2024 roku odbyli w Iranie szkolenia z obsługi tego systemu. Umowa podpisana w grudniu 2023 roku, przewiduje dostarczenie setek sztuk tej broni. Pierwsze dostawy trafiły do Rosji pod koniec 2024 roku, a jeszcze w tym miesiącu mają nastąpić kolejne, i to o wiele większe. Z dostępnych informacji wynika, że Rosja miała dostać ok. 400 pocisków Fath-360.

Rozwiń

Rosja otrzyma setki potężnych pocisków balistycznych

Rakiety irańskiej produkcji są wyjątkowo niebezpieczne, są bowiem zdolne razić cele w odległości do 120 kilometrów. Do tego cechują się świetnym systemem naprowadzania i celnością. Dla Ukraińców oznacza to ciężkie czasy. Dzięki tej broni, Rosjanie będą mogli razić cele daleko za pierwszą linią frontu. W zagrożeniu znajdzie się większość ukraińskich wojsk, które biorą udział w wojnie.

Eksperci nie mają złudzeń, że jeśli Rosja otrzyma te pociski w ciągu tygodnia, to ukraińska obrona w obwodzie charkowskim i donieckim może stanąć pod znakiem zapytania. Fath-360, znany również jako BM-120, to irański taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu naprowadzany satelitarnie, którego opracowanie zapowiedziano w Dniu Armii Islamskiej Republiki Iranu, w kwietniu 2022 roku.

Irański pocisk balistyczny Fath-360 to potężna broń

Z dostępnych oficjalne informacji wynika, że pociski oferują zasięg od 30 do 120 kilometrów, mogą przenosić głowicę bojową o masie ok. 150 kilogramów i są wystrzeliwane z prędkością 1020 m/s. Podczas lotu mogą łączyć się z satelitami w celu szybkiego namierzania celu i uderzają w nie z prędkością 1361 m/s.

Uważa się, że pocisk Fath-360 jest krótszą wersją rodziny Fateh SRBM. Jego niewielka waga i małe wymiary pozwalają na umieszczenie kilku sztuk tej broni na wyrzutni opartej na kompaktowej ciężarówce. Oznacza to dużą mobilność zestawu nawet w trudnym terenie. Rosjanie na pewno wykorzystają dobrodziejstwa tej broni. Zagrożone staną się pojazdy wojskowe i systemy obrony rozlokowane niedaleko linii frontu.

Oficjalnie, wyrzutnia Fath-360 jest dostarczana z dwoma, trzema, czterema lub sześcioma pojemnikami startowymi, każdy z jednym pociskiem. Dzięki tym cechom może działać jak GMLRS. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie otrzymają zestawy wyposażone w sześć zasobników, ponieważ już teraz posiadają wyrzutnie w tej wersji. Sześć rakiet zapewni skuteczną neutralizację celu przy użyciu tylko jednej platformy.

***

