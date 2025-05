- Nawet sam strzelec na początku nie wierzył w taki wynik. Ale to nie jest bajka. To dzieło naszego najbardziej doświadczonego snajpera. Mamy broń, mamy umiejętności. I są ludzie, którzy udowadniają, że legendy to nie jest tylko domena bajek - głosi opis do filmu na profilu Telegram jednostki Sniper Group E40.

Wykorzystany do ostrzału Barrett M82A1 to broń, która wielu ludziom od razu przychodzi do głowy, mówiąc o ciężkiej broni wyborowej. To produkowany od lat 80. amerykański antymateriałowy karabin półautomatyczny. Ma prawie 1,5 metra długości i wagę "na pusto" 12,9 kilogramów. Posiada magazynek mieszczący 5 lub 10 naboi. Służy przede wszystkim do unieszkodliwiania celów ukrytych za osłoną, pojazdów lądowych czy nawet śmigłowców. W niektórych sytuacjach może być wykorzystany do działań przeciwpiechotnych.