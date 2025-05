Warto dodać, że jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie polski rząd zakupił aż 250 nowych czołgów w wersji M1A2 SEPv3. To najnowsza odmiana amerykańskich czołgów, stanowiąca swoisty skok generacyjny względem już skomplementowanych Abramsów. Pierwsze M1A2 SEPv3 trafiły do Polski w styczniu 2025 roku i do tej pory dotarło ich 49 sztuk. Dostawy mają potrwać do 2026. Wtedy Wojsko Polskie skompletuje największą flotę czołgów Abrams w Europie.