Putin szykuje potężne bombardowanie Ukrainy. Dostanie pociski z Iranu

Niestety, władze Ukrainy nie mają powodu do zachwytu. Po ostatnich tragicznych rosyjskich atakach na obiekty cywilne, w wyniku których zginęło kilkadziesiąt osób, a setki innych zostało rannych, niebawem może być jeszcze gorzej. Otóż świat lotem błyskawicy obiegła właśnie wiadomość, że Iran wysyła do Rosji swoje potężne pociski balistyczne krótkiego zasięgu o nazwie Fath-360.

Rosyjscy wojskowi już odbyli w Iranie szkolenia z obsługi tego systemu. Umowa podpisana w grudniu 2023 roku przewiduje dostarczenie setek sztuk tej broni. Rakiety irańskiej produkcji są zdolne razić cele w odległości do 120 kilometrów. Do tego cechują się świetnym systemem naprowadzania i celnością. Dla Ukraińców oznacza to ciężkie czasy. Dzięki tej broni, Rosjanie będą mogli razić cele daleko za pierwszą linią frontu. W zagrożeniu znajdzie się większość ukraińskich wojsk, które biorą udział w wojnie.

