Czym jest ranking Global Firepower?

Global Firepower to coroczny ranking sił militarnych tworzony od 2006 roku przez serwis o tej samej nazwie. Obejmuje armie 145 państw, których pozycja w rankingu zależy od analizy czynników na wielu płaszczyznach jak sprzęt wojskowy, finanse czy zasoby.

Zakłada się, że Global Firepower w swoich analizach bierze pod uwagę około 60 różnych czynników. Mowa tu m.in. o liczebności sprzętu wojskowego, położenie geograficzne państwa czy wydatki na armię. Wszystkie te czynniki filtruje przez system określający, jak ważne są w ogólnej ocenie siły militarnej. Global Firepower nie zdradza dokładnej metodologii i formuły wyliczeń do swojego rankingu armii świata.

Wynik przedstawiany jest w formie liczbowej PowerIndex (PwrIndx), gdzie wartość bliższa 0, oznacza większą siłę militarną armii danego państwa. Wiadomo, że do Global Firepower Index wykorzystywane są ogólnodostępne dane i źródła. Obecnie ranking prezentuje tylko konwencjonalną siłę armii, nie uwzględniając np. arsenału nuklearnego. Przy miejscu w rankingu występują też strzałki, wskazujące tendencję wzrostową, spadkową, bądź utrzymanie względem poprzednich edycji pod kątem wartości PwrIndx, a nie samego miejsca w rankingu.

Global Firepower 2026. Jak silna jest Polska w rankingu?

W rankingu Global Firepower 2026 Polska zajęła 21. miejsce, utrzymując swoją pozycję z dwóch poprzednich edycji. Warto wspomnieć, że najwyższym wynikiem naszego kraju w historii rankingu Global Firepower było 18. miejsce z 2014 roku.

Nasz kraj wyprzedza m.in. Ukraina (20. pozycja), Izrael (15.) czy Niemcy (12.). Podium pozostaje niezmienne z kolejno USA, Rosją i Chinami. Zmiany miejsc dotyczą m.in. Francji i Niemiec (wzrost o dwie pozycje) oraz Wielkiej Brytanii i Pakistanu (spadek o dwie pozycje).

Global Firepower 2026. Największe armie świata Kraj i miejsce PwrIndx Wzrost/spadek 1. USA 0,0741 ↔ 2. Rosja 0.0791 ↔ 3. Chiny 0,0919 ↔ 4. Indie 0,1346 ↔ 5. Korea Płd. 0,1642 ↔ 6. Francja 0,1798 ↑ 7. Japonia 0,1876 ↑ 8. Wielka Brytania 0,1881 ↓ 9. Turcja 0,1975 ↔ 10. Włochy 0,2211 ↔ 11. Brazylia 0,2374 ↔ 12. Niemcy 0,2463 ↑ 13. Indonezja 0,2582 ↔ 14. Pakistan 0,2626 ↓ 15. Izrael 0,2707 ↔ 16. Iran 0,3199 ↔ 17. Australia 0,3208 ↑ 18. Hiszpania 0,3247 ↓ 19. Egipt 0,3561 ↔ 20. Ukraina 0,3691 ↔ 21. Polska 0.3891 ↔ 22. Tajwan 0,3927 ↔ 23. Wietnam 0,4066 ↔ 24. Tajlandia 0,4458 ↑ 25. Arabia Saudyjska 0,4473 ↓ PwrIndx to wyliczona z analizowanych czynników wartość armii danego państwa, na bazie której ustalana jest jej siła. Im bliżej 0 tym silniejsza armia

Popularny ranking, który nic nie mówi

Global Firepower urósł w powszechnej opinii do jednego z najlepszych wyznaczników siły militarnej na świecie. Nie ma co się dziwić, gdyż jest on zrobiony tak, aby każdy mógł go łatwo zrozumieć. Bardzo prosty ranking i dużo danych statystycznych wręcz naturalnie daje nam poczucie, że ten, kto jest wyżej, ma silniejszą armię.

Sama strona Global Firepower dodaje możliwość sprawdzenia niektórych danych, które posłużyły do stworzenia głównego zestawienia np. liczby samolotów. Istnieje nawet możliwość tworzenia "koalicji", czyli wybrania do siedmiu państw, których siła zostanie zsumowana pod względem podstawowych liczb sprzętu wojskowego i zasobów ludności i możliwość porównania jej do innej "koalicji".

Wszystko to jest bardzo intuicyjne i proste. Problem w tym, że takie porównania nie mają sensu, jeśli mówimy o prawdziwej sile militarnej. Siła militarna danego państwa to nie tylko porównanie liczb, nawet jeśli mówimy o bardzo szerokim ich zakresie. Takie wyliczenia mogą służyć bardziej do zabawy, o czym mówi sama strona Global Firepower. Na niej w zakładce disclaimer możemy przeczytać, że "materiały na tej stronie mają wartość rozrywkową i historyczną oraz służą jako ogólne źródło informacji". I właśnie jako rozrywka powinny być traktowane.

Liczby to nie wszystko

Ranking Global Firepower wychodzi z podstawowej zasady, że większa liczba oznacza lepszą armię. A to dość błędne założenie. Według niego armia mająca 1000 czołgów z lat 60. jest znacznie lepsza niż armia, która ma 100 czołgów w najnowocześniejszej technologii. Co prawda na stronie Global Firepower możemy znaleźć odniesienia do bliźniaczych stron organizacji, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe opisy poszczególnych armii, jak i jej sprzętu, z wyszczególnieniem czy nie jest przestarzały. Niemniej na stronie samego rankingu czegoś takiego nie ma, a szkoda, bo większość osób bazuje tylko na niej.

Ocenianie siły armii tylko na bazie liczb jest błędne Ina Fassbender AFP

Niemniej największym problemem z wiarygodnością rankingu Global Firepower jest fakt, że nie jest znana jego dokładna metodologia, ale także dane, na które się powołuje. Sama strona podkreśla, że źródła podają różne dane, a ranking bazuje na "jak najlepszych umiejętnościach organizatorów w znajdowaniu informacji na dzień publikacji, prowadząc dalsze aktualizacje". Nie wiadomo dokładnie jakie to są źródła, oprócz tego, że są publiczne. Można mieć nadzieję, że nie uwzględniają np. Wikipedii.

Niewiadoma statystyka

Ten brak transparentności nie umożliwia też dokładnej kontroli danych, na których bazuje ranking Global Firepower. Już w przeszłości regularnie zauważyć można było przypadki błędów w podanych liczbach np. samolotach bojowych użytkowanych przez polskie siły powietrzne. Mimo że mogą się wydawać niewielkie błędy, rzutują na wiarygodność tak popularnego rankingu i rodzą pytania o to, jak dużo takich pomyłek może się tam znajdować.

Może to też tłumaczyć niektóre zaskakujące zmiany pozycji w ciągu paru edycji. Przykładowo armia niemiecka w rankingu z 2024 roku zajmowała 19. pozycję, a w 2025 już 14., a dziś 12. Takie "skoki" są znane w historii rankingu Global Firepower. Chociażby w edycji 2023 polska armia w sile przeskoczyła aż o cztery miejsca na 20. miejsce. I to pomimo dopiero co ogołocenia się z masy broni jak czołgi, wozy bojowe czy karabiny na rzecz Ukrainy. A sam ranking ma nie uwzględniać zamówień zbrojeniowych, gdyż ich realizacja to perspektywa lat. Stąd ranking Global Firepower bardziej powinno się traktować z dużym dystansem i bardziej jako źródło bardzo ogólnych informacji, a nie faktyczny wyznacznik siły armii.

