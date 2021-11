ROOK – autonomiczny pojazd wojskowy o modułowej konstrukcji

Coraz więcej koncernów zbrojeniowych rozwija projekty autonomicznych, modułowych platform terenowych, które miałyby towarzyszyć jednostkom piechoty w trakcie działań wojennych. Rozwiązania tego rodzaju są stosunkowo tanie w eksploatacji, a dodatkowo umożliwiają pełną uniwersalność w na polu walki. Przykładem niech będzie ROOK - w pełni autonomiczny pojazd 6x6, opracowywany wspólnymi siłami przez izraelską firmę Elbit Systems i amerykańskiego producenta bezzałogowych pojazdów naziemnych - Roboteam.

ROOK to elektryczny pojazd bezzałogowy, który radzi sobie w trudnym terenie i jest zdolny do pracy zarówno w dzień, jak i w nocy. Producenci zapewniają, że modułowa konstrukcja platformy pozwala na szybką wymianę komponentów, bezpośrednio w trakcie działań wojennych, bez wymaganej obecności wykwalifikowanych techników. Dzięki temu w zależności od sytuacji, ROOK może wykonywać misje wywiadowcze, zaopatrzeniowe, a nawet służyć jako pojazd ewakuacyjny dla rannych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by do maszyny zamontować karabin i wysłać bezzałogowy pojazd do bezpośredniej walki. W misjach zwiadowczych pomoże natomiast pokładowy dron wielowirnikowy.

Zdjęcie ROOK / materiały prasowe

Do ustalania trasy ROOK wykorzystuje zaawansowany komputer, który na bieżąco skanuje teren w celu uniknięcia przeszkody. Łazik może również samodzielnie śledzić żołnierzy, a nawet wymieniać informacje z innymi pojazdami. Całość jest napędzana akumulatorami wspieranymi zamontowanym wewnątrz generatorem. Waga pojazdu wynosi 1,2 tony.