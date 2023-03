No ale prócz tego dziwnego sposobu ochrony żołnierzy, nowe fortyfikacje w obwodzie kurskim będą miały jeszcze jeden element - sławetne "smocze zęby", które rozpadają się od słońca i wilgoci. Produkowane w Rosji zapory czołgowe są tak złej jakości, że przejechać po nich mogą zwykłe pojazdy gąsienicowe. No ale co się dziwić, jak Rosjanie zapominają, że trzeba je jeszcze zakopać, a nie tylko położyć.