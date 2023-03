Nie krytykują Rosji, ale i tak boją się zemsty Putina

Reklama

I jak zauważa gazeta, nawet prorosyjscy blogerzy krytykują to podejście "mięsa armatniego", kwestionując skuteczność samobójczych ataków na pozycje wroga. Choć raczej anonimowo ze względu na nowe prawa pozwalające na karanie wieloletnim pozbawieniem wolności przeciwników operacji specjalnej czy krytykujące rosyjskie siły zbrojne.



Najpewniej to właśnie z tego powodu rekruci na filmach, mimo że nie decydują się na bezpośrednią krytykę działań wojennych Rosji w Ukrainie i podkreślają swoje zaangażowanie, to jednak zakrywają twarze i modulują głos, co utrudnić ma ich identyfikację.

A co na to główny zainteresowany? Wydaje się wręcz niemożliwe, żeby nagrania do niego nie docierały, ale rosyjska administracja na razie uparcie milczy w tej sprawie. Śmiało można jednak zakładać, że kiedy już zabierze głos, to usłyszymy podobnie jak zawsze o "ukraińskiej propagandzie" i tym, że "nie można wierzyć we wszystko, co pojawia się w internecie, bo jest on pełen różnych fałszywych historii, oszustw i kłamstw".