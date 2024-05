Rosja dostała złom. Dobre pociski Korea Północna zostawiła dla siebie

W ostatnim czasie o północnokoreańskich pociskach zrobiło się głośno, ale najpewniej nie w sposób, którego życzyłby sobie Kim Dzong Un. Już pod koniec października, kiedy dostawy z Pjongjangu pomagały Moskwie w zdobyciu Awdijiwki, w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o ich fatalnej jakości. Kolejne zdjęcia prezentowały m.in. rozerwane armaty czołgowe, a komentarze rosyjskich żołnierzy sugerowały, że trzeba mieć dużo szczęścia, by te pociski doleciały do celu.



A na oficjalne dane też nie trzeba było długo czekać, bo ma początku maja Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy ujawniło, że ok. połowa północnokoreańskich rakiet wystrzelonych przez Rosję w kierunku Ukrainy od grudnia 2023 do lutego 2024 r. eksplodowała w powietrzu. Mowa o pociskach Hwasong-11Ga, na Zachodzie znanych jako KN-23, co oznacza mniej więcej "ulepszony Hwasong-11".



Czy Rosja dostanie ulepszone pociski Hwasong-11?

To taktyczny pocisk balistyczny na paliwo stałe o zasięgu ok. 450 km, który przypomina rosyjski Iskander-M i południowokoreański SRBM Hyunmoo-2B. Warto jednak zauważyć, że oprócz tej bazowej wersji, Korea Północna opracowała również kilka innych, które zatrzymała jednak dla siebie. Jedną z nich jest Hwasong-11D, czyli pocisk balistyczny krótkiego zasięgu, którego testy przeprowadzono w kwietniu 2022 r. Jest on mniejszą wersją KN-23, wystrzeliwaną z pojazdu kołowego wyposażonego w cztery prostokątne wyrzutnie.