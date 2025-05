Rosja drży przed nią każdego dnia. Magura V7 oficjalnie zaprezentowana

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUR) publicznie zademonstrował najnowsze technologie morskich dronów bojowych, prezentację w Kijowie poprowadził szef GUR, Kyryło Budanow, podkreślając liczne zalety modeli klasy Magura. Drony te, rozwijane i obsługiwane przez specjalną jednostkę - Grupę 13 - znacząco zmieniły równowagę operacyjną na Morzu Czarnym i są obecnie kluczowym elementem strategii morskiej Ukrainy.

"Kosztowały" Rosję pół miliarda dolarów

A mowa o takich modelach, jak Magura V5 znana z ataków na jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, wielozadaniowa Magura V6P, Magura V7, czyli pierwszy dron morski w historii, który zniszczył wrogi samolot bojowy czy zmodyfikowana wersja V7 wyposażona w moduł bojowy z karabinem maszynowym, które codziennie demonstrują, jak niskokosztowe systemy bezzałogowe mogą rzucać wyzwanie tradycyjnej potędze morskiej.

W ciągu ostatnich dwóch lat uderzyły one w 17 rosyjskich celów morskich i powietrznych, całkowicie niszcząc 15 z nich, w tym śmigłowce Mi-8, myśliwce Su-30 oraz kilka dużych jednostek, jak Siergiej Kotow, Iwanowiec i Cezar Kunikow. Ukraiński wywiad wojskowy szacuje, że straty zadane rosyjskim siłom przekraczają 500 milionów dolarów.

Możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że GUR oraz Grupa 13 zmusiły rosyjską Flotę Czarnomorską do wycofania się do baz. Ich działania zostały ograniczone, a misje nie są już prowadzone zgodnie z założeniami

Magura V7 zwróciła uwagę świata

Najwięcej zainteresowania podczas prezentacji wzbudzała oczywiście Magura V7, bo to właśnie ona odpowiada za historyczny sukces ukraińskich wojsk, o którym usłyszeliśmy na początku maja. Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły wtedy, że w trakcie tej jednej misji zestrzeliły aż dwa rosyjskie myśliwce Su-30, a odpowiadały za to właśnie drony Magura V7 dostosowane do zadań obrony powietrznej, czyli wyposażone w amerykańskie pociski AIM-9 Sidewinder.

Kijów zdradził, że model Magura V7 to platforma znacznie większa i bardziej zaawansowana niż jej poprzednik, czyli Magura V5. Dron mierzy 7,2 metra długości, waży 1300 kg, a jego masa operacyjna wynosi aż 3400 kg, a dzięki zbiornikowi paliwa o pojemności 1200 litrów może operować w zasięgu 870 km przez 48 godzin, a z dodatkowym generatorem nawet przez 7 dni! Dron rozwija prędkość do 72 km/h i może operować przy wysokości fali do 1,25 m.

Magura V7 to nie tylko rakiety AIM-9 Sidewinder

Największą nowością w Magurze V7 jest zintegrowany system obrony powietrznej - dron może przenosić rakiety AIM-9 Sidewinder, które montowane są na specjalnej strukturze startowej. Celowanie odbywa się przez obracanie samego drona, co upraszcza konstrukcję wyrzutni i obniża jej wagę.

Magura V7 to jednak - zgodnie z wizją całej serii Magura - platforma o wszechstronnych zastosowaniach i może pełnić także rolę drona-kamikadze do niszczenia wrogich jednostek, drona zwiadowczego czy platformy logistycznej. Podczas pokazu w Kijowie zaprezentowano również wariant Magura V7 z modułem bojowym wyposażonym w karabin maszynowy, co zwiększa możliwości jego działania w różnych warunkach taktycznych.

