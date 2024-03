Rosja opracowała technologię ukrywania okrętów wojennych

Rosjanie bardzo obawiają się ukraińskich morskich dronów

Jak tłumaczą specjaliści militarni, operator drona morskiego lub system naprowadzania mogą zostać zmyleni tym kamuflażem i nie trafić w okręt. Przynajmniej tak zakładają Rosjanie. Jako że najczęściej morskie drony atakują dziób oraz rufę, to właśnie tam zastosowano kamuflaż. Dzięki niemu ma powstać złudzenie optyczne, jakby część okrętu znajdowała się w tym miejscu, a w rzeczywistości jej tam nie było.

Rosjanie bardzo obawiają się nowych dronów morskich, które budowane są obecnie przez Siły Zbrojne Ukrainy. Jak chwaliły się SZU, Ukraina posiada obecnie kilkadziesiąt różnej maści dronów kamikadze, z czego kilka to drony morskie i podwodne. To właśnie one mogą w grupach atakować największe rosyjskie okręty, co miało miejsce w ostatnich tygodniach, gdzie na dnie Morza Czarnego spoczęły dwa okręty desantowe.

Czym jest ukraiński dron morski Magura V5?

Jeden z takich dronów nosi nazwę Magura V5, ma 5,5 metra długości, 1,5 metra szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów (22 węzły w trybie standardowym). Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku zasięgu i ładowności. SpetsTechnoExport podaje, że dron morski może wykonywać misje w odległości aż 833 kilometrów i zabrać na pokład do 320 kilogramów sprzętu lub ładunków wybuchowych.