Wygląda na to, że Rosja robi wszystko, by już nawet 7-letnie dzieci były gotowe do walki i umierania za ojczyznę, bo w szkołach w całym kraju od końca ubiegłego roku prowadzone są specjalne patriotyczne lekcje. Na rządowe strony trafiły niezbędne zdaniem Kremla materiały edukacyjne zatytułowane "Rozmowy o ważnych sprawach", których celem jest "wzmocnienie tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych" - unika się tu nazywania trwającego konfliktu, ale ich przesłanie jest jasne.



Rosja wychowuje kolejnych "patriotów"

Jak wynika z tych materiałów, przetłumaczonych i przeanalizowanych przez Insidera, pierwsze lekcje odbyły się już we wrześniu 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Rosja ogłosiła mobilizację 300 tys. rezerwistów. Co ciekawe, zdaniem niezależnego związku zawodowego Stowarzyszenie Nauczycieli, program miał pierwotnie wyraźną misję "sprzedawania" dzieciom wojny w Ukrainie, ale wewnętrzny opór ze strony rosyjskich nauczycieli zmusił urzędników do usunięcia większości odniesień do "specjalnej operacji wojskowej" i osiągnięcia swoich celów w mniej bezpośredni sposób.

