Rosja rozmieszcza w Ukrainie drony uzbrojone w granatniki AGS-17

Do tej pory to Ukraina przodowała w bezzałogowych rozwiązaniach militarnych i to nie tylko powietrznych, ale i lądowych czy morskich. W ostatnich tygodniach coraz częściej słyszymy jednak o tym, że Rosjanie wyciągają wnioski i nadrabiają straty - wystarczy tylko przypomnieć, że kilka tygodni temu rozmieścili na froncie drony FPV (operatorzy mają widok z pierwszej osoby na żywo za sprawą kamery umieszczonej na jednostce) wyposażone amunicję Granat-KOBE z głowicą penetrującą HE-Frag, która została ujawniona dopiero podczas wystawy Army-2023.

Teraz z kolei, jak informuje telegramowy kanał @stanislav_osman, Kreml rozmieścił w okolicach Bachmutu bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV) wyposażone granatniki AGS-17. Wystarczy rzut oka na udostępnione zdjęcia, żeby zauważyć podobieństwo do rozwiązań prezentowanych w ostatnich miesiącach przez Ukrainę w ramach rządowej inicjatywy Brave1.