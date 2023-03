Rosja straciła „niewidzialnego” drona. Przechwycił go ukraiński Bukovel-AD

Ukraińcy z 58. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej pokazali światu swoją nową zdobycz. Podczas walk na wschodzie Ukrainy udało im się przechwycić rosyjskiego drona ZALA 421-16Е2, który prowadził rekonesans.

Co ciekawe w kamerze rosyjskiego drona znaleźli kartę pamięci Samsunga. To kolejny dowód na to, że mimo sankcji Rosjanie mają dostęp do zachodnich elementów do swoich maszyn.

Zdjęcie Karta pamięci micro SD znaleziona w dronie / 58. Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej im. Hetmana Iwana Wyhowskiego

Zdobycie nienaruszonego ZALA 421-16Е2 to wielkie osiągnięcie ukraińskich żołnierzy. Wiadomo, że w czasie wojny w Ukrainie drony są jednymi z najważniejszych narzędzi prowadzenia zwiadu, stanowiąc dosłownie oczy armii. ZALA natomiast jest jednym z najnowocześniejszych i najważniejszych dronów rekonesansu rosyjskiej armii.



Dron Zala. "Niewidzialne" oko Rosjan w Ukrainie

Zdjęcie Dron ZALA 421-16Е2 to jedna z najważniejszych broni Rosji. Może prowadzić rekonesans na odległości do 35 kilometrów przy temperaturze nawet -40 stopni / @Russian_Defence

ZALA 421-16Е2 to zwiadowczy UAV w konstrukcji latającego skrzydła, który służy do obserwacji rozległego terenu. Skonstruowany został jako maszyna szybkiego rekonesansu, mogący zostać wystrzelony z katapulty i latać bez przerwy przez 4 godziny na maksymalnej wysokości 5 kilometrów.

Głównym wyposażeniem drona ZALA 421-16Е2 jest żyroskopowa kamera Z-16VKHD, zapewniająca dokładny obraz w czasie rzeczywistym z możliwością 60-krotnego powiększenia. Sama kamera może także nagrywać video.

Zdjęcie Kamera wykorzystywana w dronie ZALA 421-16Е2 / 58. Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej im. Hetmana Iwana Wyhowskiego

Co ciekawe Rosjanie używający drona ZALA w Ukrainie umieszczają w nim także dalmierze i systemy laserowe znaczniki. Dzięki nim operator drona po wypatrzeniu np. ukraińskiej artylerii może określić jej koordynaty.

Rosyjska propaganda kreuje drony ZALA 421-16Е2 na swoistą cudowną broń, twierdząc, że są wręcz niewidzialne dla ukraińskich radarów. Jednak Ukraińcy mają w zanadrzu specjalny system, dla którego znalezienie takiego "niewidzialnego" drona Rosjan to bułka z masłem. Jest nim Bukovel-AD, który wykorzystali właśnie żołnierze 58. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej.

Bukovel-AD. Ukraiński zagłuszacz dronów

Zdjęcie System walki elektronicznej Bukovel-AD składa się z modułów detekcji i kontroli lotu dronów, umieszczonych na platformie pick-upa bądź suv-a

Z rosyjskim dronem wygrał system elektronicznego zagłuszania, wyprodukowany przez ukraińską firmę Proximus LLC. Przeznaczony jest do wykrywania wrogich dronów na maksymalną odległość do 20 kilometrów.

Po wykryciu i identyfikacji takiego drona Bukovel-AD wysyła sygnały blokujące transmisje danych i kanały sterowania GPS i GLONASS. Pamiętać warto, że to właśnie z systemu GLONASS korzysta większość rosyjskich dronów.

Zdjęcie Bukovel-AD generuje także fałszywe sygnały, mylące wrogie drony. Dzieki temu trudniej go im trafić / Clash Report/@clashreport

Bukovel-AD posiada także możliwość ustalania kierunku lotu dronów. Dzięki temu może wspierać ukraińską obronę przeciwpowietrzną, dając cenne informacje dla drużyn mogących zestrzelić drona.

Co ciekawe Ukraińcy używają tego systemu w walkach z Rosją już od czasu wojny w Donbasie. Dziś jest dość rzadko spotykany w ukraińskiej armii i często nawet podważa się jego wykorzystanie podczas konfliktu. Teraz ukraińscy żołnierze pokazali jednak, że Bukovel-AD ciągle pomaga bronić ukraińskiego nieba i ma bardzo udane łowy.