Przyczyna katastrofy nie została podana, ale korpus rakiety nie wykazuje żadnych śladów uszkodzeń ze strony pocisków przeciwlotniczych, co może wskazywać na nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie rakiety w trakcie, lub bezpośrednio po wystrzeleniu. W kontekście wspomnianej już regularności podobnych wydarzeń, nie powinno to nawet dziwić - co jednak ciekawe, eksperci zwracają uwagę na podobny problem u rosyjskiego sojusznika.

Iran i Rosja mają wiele wspólnego

Jak przekonują kolejne amerykańskie raporty, około 60 irańskich rakiet, czyli 50 proc. ze 120 wystrzelonych w kierunku Izraela w ramach ostatnich ataków, uległo samoczynnej awarii w czasie startu albo działało nieprawidłowo i rozbiło się w locie, a Teheran ujawnił tym samym jedną ze swoich słabości (nie wspominając nawet o rządzie zinfiltrowanym przez amerykańskie służby, które dużo wcześniej ostrzegły Palestynę o planowanej akcji).

Wracając jednak do Rosji, Kreml często korzysta z Ch-101 podczas masowych ataków terrorystycznych na ukraińską infrastrukturę krytyczną i obiekty dostarczające energię, a w ubiegłym miesiącu ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła jego zmodyfikowaną wersję wyposażoną w tandemową głowicę kumulacyjną, zwiększającą wydajność bojową.

Ch-101 to pocisk stealth, który dzięki spłaszczonej konstrukcji powierzchni bocznych jest trudniejszy do wykrycia dla radarów, przenoszony przez samoloty strategiczne Tu-160 i Tu-95. Posiada silniki turboodrzutowe, charakteryzuje się niskim profilem lotu (wysokość 30-70 m nad ziemią) i wykorzystuje GLONASS do korekcji trajektorii.

Pocisk manewrujący Ch-101:

Zasięg: 2500-2800 kilometrów



Prędkość maksymalna: 963 km\h

Długość: 7,45 m

Masa całkowita: 2 400 kg

Masa ładunku wybuchowego: 400-450 kg

Zasięg błędu przy uderzeniu pocisku: 10-20 m