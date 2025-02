Jak do tego doszło? Finansowanie badań geologicznych zostało drastycznie ograniczone (o 94 miliardy rubli), a inwestycje sektora prywatnego nie są w stanie zrekompensować tych cięć, co dodatkowo osłabia zdolność Rosji do zabezpieczenia nowych złóż. W efekcie kraj nadal opiera swoją gospodarkę na eksporcie surowców nieprzetworzonych - ropa naftowa, gaz, węgiel i ruda żelaza odpowiadają za ponad połowę rosyjskiego eksportu, co podkreśla brak dywersyfikacji gospodarczej.