Pierwsze doniesienia o haubicach M-1989 Koksan w rękach Rosjan pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku, bo obserwatorzy odnotowali co najmniej dwa transporty z ponad dziesięcioma takimi systemami artylerii, jeden w listopadzie i jeden w grudniu. Dopiero na początku stycznia w sieci pojawiły się jednak nagrania dokumentujące ich obecność na froncie, na jednym z nich można zobaczyć jeden z tych systemów artyleryjskich ustawiony na zamaskowanym stanowisku ogniowym (bez widocznej amunicji) i usłyszeć rosyjskiego żołnierza, który nazywa go „prezentem” od Korei Północnej.

Nagranie wykonano kamerą termowizyjną, co sugeruje, że atak miał miejsce w nocy (prawdopodobnie we wschodniej części obwodu ługańskiego) . Jak wyjaśniają eksperci Defense Express, oprócz wspomnianych wyżej cech uchwyciła one prostokątne kształty odpowiadające włazom dowódcy i kierowcy, które w systemie Koksan są umiejscowione z przodu. Ich położenie zgadza się z wcześniej publikowanymi zdjęciami tych pojazdów transportowanych koleją przez Rosję.

Ukraiński dron uderzył w przedział silnikowy, co mogło uszkodzić jednostkę napędową, a odłamki mogły również zniszczyć lufę działa. A że system wykorzystuje nietypowy kal. 170 mm, to naprawa najpewniej wymagać będzie odesłania jednostki do Pjongjangu. To udane trafienie podkreśla też inne wady tej haubicy, a mianowicie M-1989 Koksan to system otwarty, pozbawiony opancerzonej kabiny, przez co jest łatwym celem dla dronów.