Rosja wysyła na Ukrainę wyjątkową broń. Takiej jeszcze nie widziano

Rosyjska samobieżna armatohaubica 2S42 Lotos

Uzbrojeniem 2S42 Lotos jest armatomoździerz 2A80-1 kal. 120 mm bazujący na zmodernizowanych haubicach samobieżnych 2S1 Goździk. Z ujawnionych informacji wynika, że skuteczny zasięg tej broni wynosi ok. 13 kilometrów, czyli o nawet 5 kilometrów więcej od poprzednika, co jest świetnym wynikiem. Dodatkowym atutem jest automatyczny system ładowania oferujący szybkostrzelność od 6 do 8 strzałów na minutę.

2S42 Lotos może również odpalać nowe pociski kierowane o zasięgu 25 kilometrów. Masa systemu wynosi 28 ton, a napęd stanowi silnik wysokoprężny 2W-06-2 o mocy 450 KM. Pozwala on rozpędzić się armatohaubicy do ok. 70 km/h i zapewnia zasięg 500 kilometrów. Wóz ponadto dysponuje zdolnością do desantu powietrznego ze spadochronem, a także do pływania.