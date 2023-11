Rosjanie budują most w Ukrainie. Armia jest wściekła

Rosjanie stawiają most w obwodzie donieckim

Oprócz torów i drogi, Rosjanie budują most na rzece Kalmius w okolicach miejscowości Staromarjiwka w obwodzie donieckim. Stamtąd linia kolejowa będzie prowadziła na południe w kierunku Mariupola. Siły Zbrojne Ukrainy na razie się przyglądają realizacji wielkich planów Kremla, jednak już zapowiedziano, że gdy tylko powstanie most, natychmiast stanie się celem ataków rakietowych systemów HIMARS czy StormShadow/SCALP.

Nieoficjalnie mówi się, że nowy szlak ma być gotowy w pierwszych miesiącach nowego roku. Patrząc przez pryzmat ostatnich postępów Ukraińców w obwodzie zaporoskim, można dojść do wniosku, że gdy na początku roku pojawią się myśliwce F-16 i nowe uzbrojenie, SZU mogą przedostać się dalej w kierunku Melitopola i w ten sposób dokonywać częstszych ataków, np. za pomocą pocisków ATACMS, więc ten szlak nie będzie spełniał swojej roli.

Rosyjska armia za wolno reaguje na zmiany na froncie

Jednak Kreml nie ma wyjścia i musi go zbudować. Prawdopodobnie będzie on ostatnią i najpotężniejszą rosyjską fortyfikacją na okupowanych terenach Ukrainy. Jego utrzymanie pochłonie miliardy rubli i kolejne dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy, ale dla Putina jest to kwestia życia lub śmierci.

Eksperci tłumaczą, że rolą nowego szlaku będzie obrona wybrzeża Morza Azowskiego. Jeśli Ukraińcom uda się tam dotrzeć, to będzie to oznaczało koniec rosyjskiej okupacji Ukrainy. Dostęp do morza pozwoli dokonywać ataków na wszystkie porty i okręty Floty Czarnomorskiej na Krymie oraz na sam Most Krymski.