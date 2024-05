Rosjanie kopiują Ukraińców. Też mają morskie drony-kamikadze?

Co ciekawe, wideo pokazuje też moment zniszczenia jednostki, ale nie wiadomo, czy została ona trafiona pociskiem, czy uległa samozniszczeniu. Jeśli o ten drugi wariant chodzi, to nie widać też potencjalnego celu, chyba że znajduje się on pod wodą, chociaż część źródeł podaje informację o "udanym uderzeniu w cel przybrzeżny", co spowodowało eksplozję 250 kg materiałów wybuchowym na pokładzie drona.



Co potrafi ta jednostka?

To pozostaje niestety tajemnicą, bo jedyne, co jest w tej całej sprawie pewne, to fakt, że głównym kanałem udostępniającym te informacje na Telegramie jest "Beyond the Fogs", za którym zdaniem niektórych osób stoją w rzeczywistości twórcy drona. Jak podaje z kolei telegramowy kanał Operacia Z, projekt był realizowany przy wsparciu poprzedniego ministra obrony, a jego montaż odbywa się w warsztatach zlokalizowanych w obwodzie tulskim.



Dodaje on także, że maksymalny deklarowany zasięg jednostki wynosi 250 km, maksymalna ładowność to 250 kg, a w planach jest zwiększenie jej do 350 kg materiałów wybuchowych. Dron wyposażony ma być także w zaawansowane moduły satelitarne oraz inercyjny system nawigacji.