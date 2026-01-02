Rosjanie mają nowe drony, które próbują oślepić Ukraińców

Filip Mielczarek

Filip Mielczarek

Rosjanie nie przestają zaskakiwać swoimi pomysłami na sposoby ominięcia ukraińskich systemów obrony powietrznej i ułatwienia swoim dronom kamikadze sięgnięcia wyznaczonych celów. Tym razem nasi wschodni sąsiedzi odkryli, że Rosjanie pierwszy raz zainstalowali na bezzałogowcu groźny emiter podczerwieni.

Silna wiązka zielonego lasera przechodząca przez przezroczystą soczewkę, powodując zjawisko załamania i rozszczepienia promieni świetlnych, co ukazuje jasne linie światła na tle ciemnego otoczenia.
Rosjanie mają nowe drony Shahed, które próbują oślepić Ukraińców123RF/PICSEL

Drony kamikadze typu Shahed-136 (w Rosji znane jako Geran-2) stanowią kluczowy element rosyjskiej taktyki ataków na infrastrukturę i cele cywilne praktycznie od początku wojny, czyli od blisko 4 lat. Rosja, produkując tysiące tych maszyn miesięcznie, nieustannie wprowadza modyfikacje, aby zwiększyć ich skuteczność wobec coraz bardziej rozbudowywanej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Ukraiński ekspert ds. walki elektronicznej i technologii radiowej, Serhiy Beskrestnov (pseudonim "Flash"), opublikował w sieci bardzo ciekawe zdjęcia szczątków zestrzelonego właśne drona Shahed. Po raz pierwszy zaobserwowano na nim zamontowany reflektor podczerwieni. Dokładnie jest to zespół mocnych diod LED emitujących intensywne światło w paśmie IR.

Rosjanie mają nowe drony, które próbują oślepić Ukraińców

Urządzenie to ma za zadanie oślepiać sensory noktowizorów i kamer termowizyjnych używanych przez ukraińskie drony przechwytujące oraz mobilne grupy ogniowe. Jak tłumaczy Beskrestnov, w warunkach nocnych, gdy dochodzi do największych ataków bezzałogowców, takie światło mogłoby tymczasowo przeciążyć systemy wizyjne armii Kijowa, a przez to utrudnić precyzyjne namierzanie i zestrzelenie drona.

Teoretycznie reflektor IR jest prostym, ale sprytnym kontrśrodkiem przeciwko rosnącej roli ukraińskich powietrznych przechwytywaczy wyposażonych w systemy widzenia nocnego. Jednak jego skuteczność budzi wątpliwości. Eksperci uważają, że nowoczesne noktowizory trzeciej generacji posiadają automatyczne mechanizmy ochrony, takie jak regulacja wzmocnienia i filtry blokujące zbyt intensywne źródła podczerwieni.

Zobacz również:

Dotkliwa strata Rosjan. Setki milionów dolarów poszły z dymem
Militaria

Dotkliwa strata Rosjan. Setki milionów dolarów poszły z dymem

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek

    Rosjanie cały czas udoskonalają swoje najważniejsze drony

    Zatem w większości przypadków takie środku mogą nie być skuteczne. Jednak wyposażenie dronów Shahed w reflektory IR jest tanie i nie zmniejsza drastycznie właściwości aerodynamicznych maszyn, więc czemu by tego nie robić. Właśnie takie argumenty przyświecają armii Kremla i dlatego możemy spodziewać się, że coraz więcej dronów będzie wyposażana w takie innowacje.

    Beskrestnov podkreśla, że ta modyfikacja to kolejny etap ewolucji Shahedów. W ostatnich latach Rosja wprowadzała m.in. kamery termowizyjne, moduły AI do autonomicznego celowania, przeciwzakłóceniowe anteny GPS, wersje z silnikami odrzutowymi oraz tylne sensory do wykrywania zbliżających się ukraińskich dronów. Celem jest zawsze to samo, ominięcie ukraińskich systemów obrony.

    Zobacz również:

    Białoruś wysłała do Rosji dziesiątki wagonów z najnowszą bronią
    Militaria

    Ogromne transporty broni z Białorusi do Rosji

    Filip Mielczarek
    Filip Mielczarek

      Mimo innowacji, ukraińskie siły osiągają wysoką skuteczność w zwalczaniu Shahedów, zestrzeliwując często 80-90% nadlatujących dronów. A dzieje się to dzięki mobilnym grupom, dronom przechwytującym i systemom walki elektronicznej. Reflektor podczerwony może być kolejną próbą zwiększenia przeżywalności, ale wojna pokazuje, że obie strony szybko adaptują się do nowości, a prawdziwa weryfikacja następuje wyłącznie w warunkach bojowych.

      Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów© 2025 Associated Press
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
      Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

      Najnowsze