Analitycy z serwisu Defence Express nie mają wątpliwości, że używanie na tak dużą skalę przez Rosjan pocisków Iskander, do bombardowania celów ukraińskich na terytorium Rosji, jest aktem desperacji. Jest to bowiem nie tylko niezwykle droga broń, której armia ma obecnie jak na lekarstwo, to jeszcze takie ataki w większości przypadków nie osiągnęły zakładanych celów. Mówimy tu o uderzeniach na zwykłe pojazdy opancerzone, a dotychczas celami były duże obiekty wojskowe.

Na opublikowanym filmie można zobaczyć kolumnę ukraińskich pojazdów w obwodzie kurskim, która została zaatakowana pociskiem Iskander w wersji kasetowej. Niestety, nie ma żadnych informacji, czy atak się powiódł, ale z nagrania można wywnioskować, że niekoniecznie, ponieważ nie widać charakterystycznych śladów ognia po wybuchu pojazdów.