Rosjanie pokazali, jak niszczą ukraińskie wyrzutnie rakietowe

Czym jest rosyjski dron Lancet?

Start maszyny odbywa się w dość prosty sposób. Do tego wystarczy jedna osoba, która jednocześnie może być też operatorem. Dron oferuje zasięg do 40 kilometrów i rozpędza się do 100 km/h. To zasługa efektywnego silnika elektrycznego znajdującego się w tylnej części maszyny.

Drony mogą posłużyć do misji obserwacyjnych, jak i ataków kamikadze. Urządzenie może przenosić zarówno aparaturę, jak i materiał wybuchowy o masie do 3 kilogramów. Z opublikowanych filmów z misji wynika, że taka masa w zupełności wystarczy do zniszczenia czołgu czy wozu opancerzonego. Dlatego tę maszynę można obecnie najczęściej spotkać w obwodzie zaporoskim, gdzie znajduje się najwięcej ciężkiego sprzętu.

Jednak prawdziwym fenomenem Lanceta jest możliwość niemal zatrzymania się drona w locie lub niezwykle szybka zmiana kierunku lotu, nawet tuż przed wybranym celem. Takich atrybutów nie mają praktycznie wszystkie drony o podobnych gabarytach i przeznaczeniu. Jest to zasługą układu skrzydeł wykonanych w kształcie litery X. Taka ich forma zapewnia aerodynamiczność i dobrą zwrotność. Pomaga to w naprowadzeniu precyzyjnego uderzenia.