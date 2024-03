Rosjanie przejęli niemiecki czołg. Długo się nie cieszyli

Żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy udało się udaremnić rosyjską akcję, w ramach której żołnierze armii Kremla chcieli przetransportować przejęty niemiecki czołg Leopard i dostarczyć go do swojej bazy. Na opublikowanym filmie uwieczniono jednak moment poniesionej porażki przez Rosjan. Otóż wysłali oni do czołgu dwa pojazdy BREM, czyli maszyny wyspecjalizowane do ratunku i transportu ciężkiego sprzętu na froncie.

Szybko okazało się, że agresorzy nie zrealizują swojej zuchwałej misji. Otóż operatorzy dronów kamikadze Sił Zbrojnych Ukrainy postanowili pokrzyżować plany Rosjanom. Do gry weszły dwa bezzałogowce, które zaatakowały oba rosyjskie pojazdy ratownicze. Pomimo faktu, że były one opancerzone i przeznaczone do zadań specjalnych, niemal natychmiast poległy na polu walki.

