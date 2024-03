Potężna flota czołgów trafi na Ukrainę z południa Europy

20 Leopardów 2A4 dla Ukrainy

Leopard 2A4 to wersja niemieckiego czołgu podstawowego III generacji. To jeden z najpopularniejszych czołgów na świecie, stanowiący główną broń państw NATO. Model ten produkowano w latach 1985-1992 i z linii montażowych zeszło ok. 700 sztuk. Czołgi te do dziś są modernizowane przez poszczególne armie do swoich własnych potrzeb, jak w Polsce dzięki programowi Leopard 2PL.

Leopard 2A4 powstał jako odpowiedź na radzieckie czołgi z lat 80. jak T-80B i był ostatecznym pokazem zachodnich możliwości w rozwoju broni pancernej w czasach Zimnej Wojny. Gdy wchodził do służby, robił wrażenie zastosowaniem cyfrowych komputerów balistycznych, pomagających w prowadzeniu efektywnego ostrzału. Jednak pomimo dalej bycia względnie dobrą maszyną, niezmodyfikowany Leopard 2A4 dziś to po prostu stara konstrukcja, która ma problemy z nawiązaniem bezpośredniej walki z nowszymi czołgami rosyjskimi jak T-90M. Dlatego seria Leopard 2 przechodzi ciągłą modernizację, gdzie najnowsza ma już oznaczenie A8.

Zdjęcie Czołg Leopard 2A4 / Billyhill / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2A4:

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Długość: 10,97 m

Szerokość: 3,77 m

Wysokość: 2,64 m

Masa bojowa: 55200 kg

Uzbrojenie główne: działo gładkolufowe Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm

Uzbrojenie dodatkowe: 2 karabiny maszynowe MG3A1 kalibru 7,62 mm

Napęd: 12-cylindrowy silnik diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: ok. 70 km/h po drodze

Zasięg jazdy: 450 km

Kiedy hiszpańskie Leopardy trafią na Ukrainę?

Według La Vanguardia premier Pedro Sánchez miał nakazać wzmożone tempo prac przy remontach czołgów. Według planów pierwsze 10 maszyn ma być gotowych do wysyłki pod koniec czerwca, a następna partia maszyn ma być gotowa we wrześniu. Hiszpańskie media spekulują, że premier liczy na efekt propagandowy. Pierwsze Leopardy z nowej dostawy mają być na Ukrainie w momencie, gdy Pedro Sánchez pojawi się na planowanym szczycie NATO w Waszyngtonie.



Może to być chęć ukazania Hiszpanii jako aktywny sojusznik Ukrainy. Wcześniej z hiszpańskich magazynów do walki z rosyjską inwazją przekazano tylko 10 czołgów Leopard 2A4, które też wyciągnięto z Casetas. Przed pierwszą wysyłką na Ukrainę w tym centrum "kurzyły się" 53 czołgi Leopard 2A4 z całej floty 108 maszyn na uzbrojeniu hiszpańskiej armii.

Zdjęcie Kolumna hiszpańskich czołgów Leopard 2A4 10 Pułku Kawalerii "Alcántara", stacjonującego w Melilli / @COMGEMEL_ET / Twitter

Pierwsza partia 10 Leopardów 2A4 z Hiszpanii miała składać się z czołgów utrzymanych w najlepszym stanie. Ich przekazanie ogłoszono w lutym 2023 roku, a pierwsze 6 czołgów oficjalnie wysłano na Ukrainę w kwietniu. Reszta dotarła w lipcu. Oznacza to, że w wysyłce kolejnych Leopardów Hiszpanie już założyli wydłużone prace w skali jednego miesiąca dla każdej partii, względem pierwszej dostawy.

Biorąc pod uwagę, że teraz mowa o podwojonej liczbie czołgów i to w gorszym stanie, są to prognozy, lekko mówiąc, bardzo optymistyczne. Tempo remontów i dostaw zależeć będzie od faktycznego stanu maszyn, ale też dostępności części zamiennych.



Problem czołgów Leopard 2

Możliwe, że Hiszpania będzie musiała wykorzystać części, które są przeznaczone dla Leopardów 2A4, stacjonujących w hiszpańskich enklawach w Afryce Północnej tj. w Melilli i w Ceucie. Nie wiadomo jednak, ile części zamiennych do tych czołgów posiada Hiszpania, a tym bardziej, w jakim są stanie. Równie dobrze może się okazać, że po przekazaniu "wyremontowanych" czołgów, które wcześniej dekadę stały w magazynach, już po kilkudziesięciu kilometrach jazdy będą wymagały kolejnych napraw.

Tu pojawia się paląca kwestia dostępności części zamiennych do czołgów Leopard, które dotyka zarówno Hiszpanię, jak i Ukrainę czy Polskę. Ich produkcja prowadzona jest głównie przez dwa niemieckie przedsiębiorstwa: Rheinmetall i KMW (Krauss-Maffei Wegmann). To na nich opierają się dostawy części do czołgów Leopard 2, które służą w kilku armiach Europy.

Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że remonty nowszych wersji czołgów, czyli Leopardów 2A6, które trafiły na Ukrainę, wydłużają się ze względu na brak dostaw części ze strony Niemiec. Do tej pory także polski program modernizacji czołgów Leopard 2PL jest spowolniony m.in. przez brak części. Warto nadmienić, że Rheinmetall potrzebował dziewięciu miesięcy na gruntowny remont 2 z 14 czołgów Leopard 2A4, których wysyłkę na Ukrainę zapowiedziała Dania i Holandia w kwietniu 2023 roku.

Oficjalnie na ten moment nie ma informacji, że brak części może dotknąć starsze czołgi wersji Leopard 2A4. Jednak patrząc na to jak rozległa jest sieć odbiorców, istnieje szansa, że niemieckie firmy będą musiały zastosować logistyczne sztuczki przy dostawach. I jeżeli Hiszpanie potrzebowaliby faktycznie nowych części dla swojej partii kolejnych 19-20 Leopardów dla Ukrainy, może dojść do nowych opóźnień.