Rosjanie pokazali w akcji nowe, potężne bomby szybujące

Siły Zbrojne Ukrainy informują, że rosyjskie lotnictwo tylko w sierpniu zrzuciło na tereny Ukrainy aż 3500 bomb szybujących. To ogromna ilość. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że jest to nawet kilkanaście razy więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kreml stawia na bombardowania ukraińskich miast i pozycji wojsk ukraińskich za pomocą tej broni, ponieważ są tanie w produkcji, łatwe w użyciu i jednocześnie efektywne w swoim działaniu.

— W ciągu pierwszych 2,5 miesiąca 2024 roku, Rosjanie zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 1500 bomb miesięcznie. Teraz jest to już 3500 bomb miesięcznie — poinformował wiceminister obrony Ukrainy Ivan Gavrilyuk. To pokazuje, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo.

