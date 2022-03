Ukraińskie media społecznościowe pełne są filmów pokazujących porzucony przez Rosjan ciężki sprzęt wojskowy. Na drogach Ukrainy stoją rosyjskie transportery opancerzone, a także czołgi. Część z nich została uszkodzona przez ukraińską armię, ale zdarzają się także w pełni sprawne wozy bojowe. Początkowo przypuszczano, że jest to jedynie efekt tego, że w bakach skończyło się paliwo. Okazało się jednak, że nie jest to regułą, a zachowanie rosyjskich żołnierzy jest co najmniej zagadkowe. Przykładem może być sytuacja w rejonie ukraińskiej Sumy. Ku zdumieniu Ukraińców żołnierze Federacji Rosyjskiej porzucili cały swój sprzęt w pobliżu wsi i po prostu uciekli.

W tej sytuacji z pomocą przyszli internauci. W portalach społecznościowych pojawiły się materiały instruktażowe, co zrobić, jeśli natkniemy się na porzucony przez Rosjan BTR czyli podstawowy pojazd jednostek piechoty zmechanizowanej operujących w Ukrainie. Według młodej Ukrainki jest to bardzo proste. Najpierw musimy otworzyć górny właz i wejść do kabiny.

Zdjęcie Otwieramy właz i wchodzimy do pojazdu - to dziecinnie proste! / Twitter

Potem wystarczy w odpowiedniej kolejności nacisnąć kilka przełączników, które pozwalają doprowadzić paliwo do gaźników dwóch silników BTR. Warto pamiętać także o tym, aby dźwignia zmiany biegów była w pozycji neutralnej. Kiedy wszystko jest gotowe wystarczy nacisnąć czerwony guzik na głównej konsoli i uruchomić pojazd.





Zdjęcie Silnik pojazdu BTR uruchamiamy wciskając czerwony guzik. / Twitter

Potem należy wrzucić bieg i już możemy cieszyć się urokami jazdy rosyjskim pojazdem opancerzonym. Autorka materiału w portalu społecznościowym zapewnia, że jazda daje dużo radości.





Zdjęcie Za kierownicą rosyjskiego wozu BTR dała sobie radę młoda Ukrainka / Twitter

W czasie jazdy trzeba uważać na głowę, bo trochę trzęsie i można przez przypadek się zranić. Poza tym jest to znakomita zabawa!

Cały materiał wideo pokazujący, jak uruchomić podstawowy wóz bojowy rosyjskiej piechoty ma już ponad pół miliona wyświetleń na twitterze.