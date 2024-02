Rosyjskie czołgi T-55 szturmują Robotyne

Na ten moment wiadomo, że od momentu wznowienia ataku na Robotyne Rosjanie przełamali jedną linię obrony od strony Werbowe na wschodzie. Sami Ukraińcy przyznali, że sytuacja po tym musiała zostać opanowana, aby nie wymknęła się spod kontroli, stąd rzucili w tamten rejon dodatkowych żołnierzy. Po tym walki miały się uspokoić, choć pewne jest, że Rosjanie znów zaczną napierać. Być może znów z wykorzystaniem czołgów T-55.

Rosjanie używają czołgów T-55 na Ukrainie od co najmniej kwietnia/maja 2023 roku. Do tej pory na froncie widzieliśmy je w specjalnych modyfikacjach jak wozy kamikadze czy przerobione na systemy obrony przeciwlotniczej. Zachodni obserwatorzy, jak i sami Rosjanie wiedzieli, że standardowe T-55 nie mają większej wartości jako pełnoprawna broń pancerna na obecnym polu walki.

Jak widać, Rosjanie zmienili zdanie i postanowili wykorzystywać stare T-55 do szturmów. Dziwi, że widziany na nagraniu czołg nie posiada widocznych modernizacji zwiększających ochronę oprócz klatki antydronowej. Jeżeli Rosjanie używają jeszcze T-55 bez żadnych modyfikacji optoelektroniki np. nowe kamery termowizyjne, to w obecnych warunkach wykorzystania dronów i rozwiniętej broni przeciwpancernej rosyjskim załogantom pozostaje tylko modlitwa.

Czołg T-55 był produkowany w Polsce

Czołg T-55 to mocne rozwinięcie pierwszego rosyjskiego czołgu podstawowego T-54, które to z czasem były modyfikowane do nowego standardu. Stąd dziś często stosuje się oznaczenie T-54/55 ze względu na prawie brak rozróżnienia między konstrukcjami.

T-55 wszedł do służby w 1958 roku i przez lata był na wyposażeniu armii wszystkich krajów Układu Warszawskiego, które produkowały swoje wersje. Łącznie miało powstać ok. 85 tys. czołgów T-54/55 samego Układu Warszawskiego, nie licząc lokalnych produkcji Chin, co czyni go najczęściej produkowanym czołgiem podstawowym w historii. W samej Polsce powstało ok. 10 tys. czołgów T-54/T-55.

T-55 zaprojektowano ze wszystkimi modyfikacjami T-54 wraz z nowymi systemami ochronnymi przed bronią masowego rażenia ABC (atomową, biologiczną, chemiczną) oraz nowym silnikiem. Przez dziesięciolecia produkcji sam T-55 podlegał różnym modyfikacjom. W Polsce w latach 80. powstała T-55AM "Merida", która swoją nazwę wzięła od nowocześniejszego systemu kierowania ogniem.

Zdjęcie Czołg T-55A / zaphad1 / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne podstawowego czołgu T-55A:

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Długość: 9 m

Szerokość: 3,64 m

Wysokość: 2,35 m

Masa bojowa: 36000 kg

Uzbrojenie główne: działo D-10TG kalibru 100 mm

Uzbrojenie dodatkowe: karabin maszynowy DShKM kalibru 12,7 mm, karabin maszynowy PTK 7,62 mm

Napęd: silnik diesla V-55 o mocy 580 KM

Prędkość maksymalna: 50 km/h