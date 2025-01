Eksperci militarni bardzo szybko ustalili, że w rosyjskiej armii doszło do tragicznej pomyłki. Wojska dronowe nie zniszczyły posiadanego przez Siły Zbrojne Ukrainy systemu obrony Tor, Patriot czy IRIS-T , tylko sprzęt produkcji Północnokoreańskiej, który został dostarczony armii Władimira Putina przez samego Kim Dzong Una.

Gdy Rosjanie zrozumieli swój błąd, informacja o tym ataku znikła z propagandowych rosyjskich mediów tak szybko, jak się pojawiła. Eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że system ma strukturalne podobieństwo do rosyjskiego modułu bojowego systemu obrony powietrznej Tor-M2KM oraz zachodniej tego typu broni obronnej i dlatego mógł zostać celem dla Rosjan, którzy myśleli, że urządzenie działa przeciw nim.

Mówimy tutaj o najnowocześniejszym systemie obrony z Korei Północnej. Urządzenie o nawie Pongae M-2020 zostało oficjalnie zaprezentowane zaledwie w 2020 roku. Jest to wysokoenergetyczny radar obserwacyjny pasma S/X o oczekiwanym zasięgu wykrywania celów powietrznych na dystansie od 30 do 70 kilometrów. System służył do ochrony żołnierzy Kim Dzong Una, którzy biorą udział w misji odzyskania rosyjskiego obwodu kurskiego.