Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Rosja wprowadziła przy ważnych szlakach logistycznych r ozwiązanie obronne w postaci systemu sygnalizacji świetlnej ostrzegającej kierowców o potencjalnej aktywności dronów . System, przeznaczony do użytku na wrażliwych odcinkach dróg, wykorzystuje sygnały świetlne w trzech kolorach: zielony oznacza brak zagrożenia, żółty informuje o wykryciu drona w oddali, a czerwony sygnalizuje bezpośrednie niebezpieczeństwo.

To bardzo pragmatyczne podejście do ochrony tras transportowych w strefie konfliktu, a jego intuicyjna obsługa umożliwia kierowcom ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym i dostosowanie swoich działań. Trochę później dowiedzieliśmy się, że "sygnalizacja dronowa" mogła okazać się niewystarczająca, bo Rosjanie zaczęli stosować dodatkową warstwę zabezpieczeń, czyli całe "drogi życia" . Ważne dla dostaw odcinki dróg zostały w całości osłonięte siatkami, tworząc tunele przeciwdronowe, które mają przechwytywać bezzałogowce .

W ramach kolejnej próby umocnienia pozycji Moskwa intensywnie dostosowuje swoje struktury obronne do realiów współczesnego pola walki, budując rozległe fortyfikacje rozciągające się na wiele kilometrów . I ta sieć okopów jest coraz bardziej zaawansowana – wykorzystuje drewniane belki, wraki pojazdów opancerzonych oraz wzmocniony beton. W niektórych sektorach stosuje się nawet zakopane kontenery transportowe, które służą jako podziemne centra dowodzenia, pomieszczenia mieszkalne i magazyny logistyczne.

Te kompleksy mogą sięgać 3 metrów w głąb ziemi i rozciągać się na odcinkach długości nawet 3 kilometrów . Co więcej, w odpowiedzi na rosnącą skuteczność ukraińskich ataków dronowych, Rosjanie zaczęli konstruować okopy nie tylko w formie standardowych zygzaków (w prostych nie ma gdzie się schować, kiedy wróg dostanie się do środka), ale i na planie spirali, trochę przypominającej muszle ślimaków.

Jak mogliśmy przekonać się jednak na przykładzie klatek antydronowych montowanych na czołgach i innym ciężkim sprzęcie czy wspomnianych "drogach życia", chociaż nie gwarantują one pełnej ochrony przed precyzyjnym uderzeniem, to mocno je utrudniają. W dłuższej perspektywie wszystkie tego typu zabiegi mogą okazać się więc opłacalną inwestycją, zmuszającą Ukraińców do zużywania większej liczby pocisków czy dronów na jeden cel.