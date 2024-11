Rosjanie stracili niewyobrażalną liczbę czołgów

Coraz częściej Kreml wysyła do walk również "antyczne" czołgi, które pamiętają jeszcze mroczne czasy zimnej wojny, a nawet okresu tuż po II wojnie światowej. Eksperci podkreślają, że to oznaka coraz większej desperacji Rosji, która w kwestii swojej pięści pancernej ciągnie już dosłownie na oparach. Już w przyszłym roku, Kreml będzie miał ogromne problemy z produkcją pancernych maszyn.

Niemiecki dziennik podał, że na podstawie analizy zdjęć satelitarnych 16 rosyjskich baz, można dojść do wniosku, że w połowie 2024 roku, znajdowało się w nich jeszcze ok. 3600 czołgów. Maszyny te nie były w pełni sprawne. Wśród nich znajdowało się dużo tzw. dawców części. Dla porównania, w 2021 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, było to ok. 6300 czołgów.

Rosja traci 100 czołgów miesięcznie, a produkuje 18

Rosja traci na Ukrainie ok. 100 czołgów miesięcznie, jednocześnie koncerny mogą dostarczyć na front zaledwie 225 nowych czołgów rocznie. Nie trudno policzyć, że posiadając ok. 1500 w pełni sprawnych maszyn, pięść pancerna Rosji może jeszcze sprawnie powojować do końca 2025 roku.

Eksperci z dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung podali, że obecnie na froncie najczęściej spotyka się T-64, T-62 czy nawet T-54 i T-55. W przypadku najnowszego T-90M, czyli chluby samego Putina, praktycznie nie są już widziane na Ukrainie, a czasem w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie trwają bardzo zaciekłe walki i armia musiała wysłać swój najlepszy sprzęt.

Z frontu znikają najnowsze czołgi, a pojawiają się "antyczne"

Co ciekawe, nowe czołgi T-90M zostały odchudzone. Jedną z najdziwniejszych rzeczy, jaką zauważyli ukraińscy wojskowi w tej maszynie, jest system automatycznego ładowania i składowania amunicji w czołgu. Rosjanie chwalili się, że w T-90M zostały one tak zmodernizowane, że czołgi te nie są już narażone na detonację i spektakularny wylot wieży.

Prawda okazuje się być kompletnie inna. Automat ładowania żywcem wyjęty jest ze starego T-72. Nic się praktycznie nie zmieniło, łącznie ze sposobem układania amunicji w wieży. Przez to jeśli T-90M zostanie trafiony, jest duża szansa, że jego wieża wyleci w kosmos, jak każdego rosyjskiego czołgu w Ukrainie. Mechanizm ładowania i sposób wystrzału jeżą włosy na głowie. W kabinie przytłacza ilość maszynerii, a po wystrzałach operatora spowija toksyczny dym.