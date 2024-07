W Nowomychajliwce Rosjanie po raz pierwszy stracili swój najstarszy użytkowany obecnie model czołgu

W grudniu 2023 roku, dwa miesiące przed pierwszymi doniesieniami o zauważeniu tego typu wozów na polu walki Ukraińcy zniszczyli pod Nowomychajliwką po raz pierwszy "starożytny" czołg T-54B.

Nie była to jedyna strata tego wozu w okolicznych walkach. Później zniszczono także T-54B w wersji niczym z "Mad Maxa" - obudowanego pancerzem reaktywnym i z wielką klatką nad wieżą.

Jest to czołg podstawowy 1 generacji, którego prototyp powstał w 1946 roku. Wersja B produkowana była od 1956 roku, w porównaniu z pierwszymi egzemplarzami z 1946 roku posiadała inną wieżę, a także stabilizację armaty oraz noktowizyjne przyrządy celownicze. Pojazd uzbrojony jest w armatę kalibru 100 mm, której historia sięga późnej 2 wojny światowej. Pierwotnie było to podstawowe uzbrojenie działa pancernego Su-100.

To nie jedyny staroć utracony przez Rosjan w Nowomychajliwce

Oprócz T-54 do listy strat w większej liczbie egzemplarzy dołączył także jego następca - T-62. Ukraińcom udało się zniszczyć lub poważnie uszkodzić wiele sztuk T-62, które wyposażone były w dodatkowe pancerze klatkowe. Jeden ze zniszczonych wozów to nawet rzadki prowizoryczny transporter dla piechoty powstały z T-62 z usuniętą wieżą i dodaną "budą" z blachy.

O ile w swoich czasach T-62 pozostawał dość rewolucyjnym sprzętem - był to pierwszy czołg podstawowy drugiej generacji i pierwszy czołg wyposażony w armatę gładkolufową, która obecnie jest standardem w najlepszych konstrukcjach pancernych (z wyjątkiem brytyjskich Challengerów II). W Rosji T-62 zostały oficjalnie wycofane w 2013 roku, jednak powróciły wskutek ogromnych rosyjskich strat na terenie Ukrainy. Obecnie powstają nawet wersje zmodernizowane według projektów z 2022 roku - z dodatkowym pancerzem reaktywnym, a także różnorodnymi klatkami i siatkami przeciwkumulacyjnymi.

Do ataku nie używano jednak tylko całkowicie przestarzałych wozów

Rosyjska armia wciąż dysponuje sporą liczbą pojazdów opancerzonych, które nie są całkowicie przestarzałe. Widoczne jest to m.in. w stratach pod Nowomychajliwką, gdzie Ukraińcom udało się pozbawić Rosjan m.in. czołgów T-72B3M oraz T-80BW.

T-72 i T-80, to czołgi, które w radzieckiej armii służyły równolegle. W Rosji T-72 produkowane są Niżnym Tagile, a T-80 w Omsku. O ile T-80 był wozem nowocześniejszym i bardziej skomplikowanym technologicznie, to T-72 powstał jako kolejny masowy czołg mający tworzyć podstawę radzieckich wojsk pancernych. Co ciekawe, T-80 był drugim na świecie czołgiem wyposażonym w turbinę gazową - wyprzedził o kilka lat amerykańskiego Abramsa.

Wariant T-72B3M to bardzo unowocześniona wersja T-72, która wyposażona jest w pancerz reaktywny Relikt. Znacząco zwiększa on ochronę pojazdu w porównaniu ze starszymi typami tego rodzaju pancerza. Wóz posiada także m.in. armatę zdolną do wystrzeliwania pocisków kierowanych i nowoczesny celownik Sosna-U. Poprawiono w nim świadomość sytuacyjną załogi dzięki dodaniu tylnej kamery.

T-80BW natomiast to zmodernizowana wersja T-80 z lat 80. Pojazd wyposażono w dodatkowy pancerz reaktywny Kontakt-1, a jego armata zdolna jest do wystrzeliwania pocisków kierowanych Kobra.

Poza czołgami Rosjanie utracili pod Nowomychajliwką także m.in. współczesną modernizację starego BMP-1, czyli BMP-1AM "Basurmanin". Projekt z 2018 roku polega na montażu zdalnie sterowanej wieży uzbrojonej w armatę automatyczną 30 mm i pociski kierowane Metys w miejsce załogowej wieży z armatą 100 mm i bardzo przestarzałym pociskiem kierowanym Malutka. BMP-1AM posiada także nowy silnik. Mimo silniejszego uzbrojenia i zastosowania zdalnie sterowanej wieży wciąż BMP-1AM pozostaje wozem o bardzo niskim jak na współczesne standardy poziomie ochrony, przez co bywa nazywany "trumną na gąsienicach".