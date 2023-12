Trzeba jednak przyznać, że wykonanie makiety jest na tak dobrym poziomie, że nie można się dziwić, iż Rosjanie się nabrali. Ukraińcy zrobili więc świetną robotę. Choć trzeba powiedzieć, że samo nagranie wyjawia dość niepokojącą rzecz.

Rosyjski dron Lancet jeszcze groźniejszy?

Nawet jeśli była to makieta, to rosyjski dron kamikadze Lancet w nią uderzył na lotnisku Dolgintsevo, ok. 70 kilometrów od frontu. Pokazuje to, że Rosjanie są w stanie precyzyjnie atakować nimi odległe cele.

W sierpniu na tym samym lotnisku Lancet trafił już prawdziwy myśliwiec Mig-29. Był to pierwszy dowód, że Rosjanie atakują tymi dronami stacjonujące samoloty Ukraińców. Zapewnili przy tym, że to dzięki zwiększeniu zasięgu Lanceta, który wcześniej miał lecieć maksymalnie na 40 kilometrów. Mimo że nie można wykluczyć operacji za linią wroga, gdzie Rosjanie przetransportowali Lanceta w miejsce, skąd mógł dolecieć do Krzywego Rogu ze swoim wcześniejszym zasięgiem, to ulepszenie wydaje się bardzo realne.

Nie jest do końca pewne czy zwiększony zasięg drona Lancet dotyczy np. jego nowszej wersji nazywanej Product 53, czy może także starszych modeli Lancet-3, używanych w Ukrainie od czerwca 2022. Pewne jest jednak, że dron kamikadze Lancet to obecnie jedna z najgroźniejszych broni w rosyjskim arsenale, co stwierdził m.in. brytyjskie ministerstwo obrony.

Parametry techniczne drona ZALA Lancet-3:

Długość: ok. 1,65 m

Szerokość: ok. 1 m

Prędkość przelotowa: 110 km\h

Prędkość maksymalna: 300 km\h

Masa ładunku wybuchowego: 3 kg

Maksymalny pułap: 5 kilometrów

Naprowadzanie: GPS w pierwszej fazie lotu, naprowadzanie elektrooptyczne lub telewizyjne w ostatniej fazie lotu