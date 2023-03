Co potrafi nowa rosyjska militarna hybryda?

Maszyna powstała wskutek dołączenia z dwóch armatek morskich 2M-3 do transportera opancerzonego MT-LB. Oba sprzęty zostały oryginalnie opracowane w ZSRR.

Produkcja seryjna 2M-3 miała miejsce od 1948 do 1984 roku. Działa wystrzeliwują naboje 25 × 218 mm, które lecą z prędkością początkową 910 m/s. Sprzęt osiąga dużą szybkostrzelność - jest to 2 × 270-300 strz./min. Amunicja obejmuje pociski odłamkowo-zapalające oraz przeciwpancerne. W założeniu broń ma być skuteczna przeciwko celom powietrznym (zasięg 1700 m) i morskim (do 2300 m). Maksymalny zasięg ostrzału wynosi około 3000 m, zaś rosyjskie specyfikacje mówią o 7500 m.

Sprzęt był montowany na mniejszych okrętach i na pomocniczych jednostkach pływających. Jednostki te nie posiadały radiolokacyjnych systemów kierowania ogniem. Oryginalny pancerz ma grubość jedynie 4 mm, przez co jest mało skuteczny na obecnym polu walki.

Celownik dział przeznaczony jest do celów powietrznych, które poruszają się z prędkością około 150 m/s, przez co w teorii mogą niszczyć obecnie "jedynie" helikoptery wojskowe. Nie wiadomo, jaka byłaby ich skuteczność przeciwko dronom, jednakże bez bardziej precyzyjnych i zaawansowanych systemów celowania, trafienie UAV-ów będzie niezwykle trudne.

MT-LB jest radzieckim gąsienicowym transporterem opancerzonym, którego produkcja trwa od 1950 roku. Wyposażony jest w 8-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 240 KM, który rozpędza pojazd do ponad 60 km/h. Ponadto może poruszać się także w wodzie z prędkością 4,5 km/h. Przy pełnym zbiorniku paliwa może pokonać około 500 km. Grubość pancerza wynosi od 3 do 10 mm, a cała maszyna może ważyć nawet prawie 12 000 kg. Sprzęt w założeniu może pokonywać przeszkody o szerokości do 2,4 m, wysokości 60 cm i nachyleniu 35 stopni. W skład uzbrojenia wchodzi karabin maszynowy PKT kalibru 7,62 mm.