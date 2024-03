Rosjanie udawali martwych. Ukraińcy wysłali drony

Drony robią coraz większą furorę na Ukrainie. Te maszyny są tak często wykorzystywane na froncie i z ich pomocą można likwidować tak dużo rosyjskich agresorów, że Siły Zbrojne Ukrainy utworzyły jako pierwsze na świecie specjalne wojska dronowe. Okazuje się, że obecnie operatorzy dronów znajdują się w niemal każdym plutonie.

Jest to zasługą ogromnej liczby dronów, która ma być dostarczona na front w tym roku. Władzie Ukrainy zapowiedziały nawet milion różnej maści dronów kamikadze przeznaczonych do ataków na Rosjan. Żołnierze armii Kremla bardzo często skarzą się, że drony są ich prawdziwą zmorą. Większość agresorów co najmniej raz miała z nimi styczność, a co dziesiąty odniósł większe lub mniejsze obrażenia na skutek ich ataku.