Pokazali MiG-a z niespodzianką. Takiej broni jeszcze nie było

Rosjanie będą mieli problemy z bombami AASM Hammer

AASM Hammer to francuska "skrzydlata" bomba, która cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. W przypadku zrzucania ich z dużej wysokości, mogą one razić cele w odległości do 70 km od pozycji zrzucającego je samolotu. Ma ona wagomiarę 250 kg (Mk 82), zwiększając masę tej broni do 340 kg. Wersje AASM mogą być naprowadzane satelitarnie przy pomocy nawigacji GPS i inercyjnej. Celność wynosi od 10 do nawet 1 metra. Cena jednej bomby HAMMER to ponad 210 tysięcy dolarów.

Sebastien Lecornu, minister Sił Zbrojnych Francji powiedział, że ukraińskie myśliwce MiG-29 i frontowe bombowce Su-24 zostały przystosowane do nowych francuskich bomb AASM. Niestety, liczba Hammerów dostarczonych dotychczas na Ukrainę przez Francję nie jest znana. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bomby te użyto w Awdijiwce.

Czym jest samolot MiG-29?

Samoloty MiG-29 znajdowały się na wyposażeniu Sił Powietrznych RP, jednak po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Polska podjęła decyzję o przekazaniu myśliwców Ukrainie. MiG-29 był jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców swojego czasu, charakteryzującym się imponującą zwrotnością i wysokimi osiągami.

Był wyposażony w potężny radar, zdolny do śledzenia kilku celów jednocześnie oraz w zaawansowane systemy kontroli ognia. Samolot mógł przenosić szeroki asortyment uzbrojenia, w tym rakiety powietrze-powietrze, bomby oraz systemy obrony przeciwlotniczej.