Amerykańskie Black Hawki na Ukrainie. Latają nad Rosjanami

Nieoficjalnie mówi się, że Ukraińcy dysponują obecnie kilkoma sztukami tej maszyny. Oznacza to, że przynajmniej dwa amerykańskie śmigłowce już biorą udział w misjach specjalnych w Ukrainie realizowanych przeciw rosyjskiemu agresorowi. Co ciekawe, Black Hawk nie przybył do kraju naszego sąsiada w ramach wsparcia militarnego z jednego z krajów NATO.

SZU zakupiły pierwszą tę kultową maszynę w ubiegłym roku od prywatnej firmy o nazwie Ace Aeronautics. Na helikopterach znajdują się jej charakterystyczne barwy, a tuż obok nich flaga Ukrainy. Pierwszy Black Hawk został pozyskany z samej armii USA. W firmie Ace Aeronautics przeszedł remont i ostatecznie trafił do Ukrainy.