Rosjanie kolejny raz użyli zakazanych min POM-3

Co ciekawe, inteligentne miny można rozmieszczać za pomocą systemów ISDM Zemledeliye. Jest to najnowszy w Rosji system rakietowego minowania. Trafił do armii w 2020 roku. Jest on osadzony na ciężarówce Kamaz 6560 8x8 i opiera się na wykorzystaniu wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej kal. 122 mm.

Na pokładzie pojazdu znalazło się 50 prowadnic podzielonych na dwie sekcje po 25 sztuk. Każda z rakiet na paliwo stałe zawiera kilka min. Według ujawnionych danych, mogą być one dostarczane na wybrane obszary Ukrainy w zasięgu do nawet 15 km.

Rosja używa rakietowego minowania narzutowego

System może minować obszary za pomocą zarówno min przeciwpancernych, jak i przeciwpiechotnym POM-3. Jest to inteligentna broń. Miny wydostają się z pocisków ze spadochronami i dzięki nim opadają na wybrany cel. Jeśli mina trafi w twardy teren, to będzie stała na sześciu nóżkach, a w przypadku miękkiego podłoża, może wbić się w nie na głębokość połowy swojej długości.

Wóz wyrzutni systemu ISDM Zemledeliye jest wyposażony w nawigację satelitarną, komputer i stację pogodową, co pozwala operatorom na dokonywanie korekt i uwzględnianie wpływu warunków atmosferycznych na lot rakiety. W celu samoobrony ciężarówka jest również wyposażona w trzy wyrzutnie granatów dymnych po każdej stronie kabiny kontrolnej znajdującej się z tyłu kabiny załogi.

Armia ukraińska nie ma min tego typu na swoim wyposażeniu. Dodatkowo nie posiada także odpowiednich środków do przeprowadzenia ich wydobycia. Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka wezwali Rosję do zaprzestania używania zakazanych materiałów wybuchowych na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, niestety z mizernym skutkiem.