Rakietowy samobieżny system minowania narzutowego

ISDM Ziemedielie to rakietowy samobieżny system minowania narzutowego opracowany przez Ganichev NPO Splav i oparty na podwoziu ciężarówki KamAZ 6560 8x8. Konstrukcja składa się z wyrzutni rakietowej osadzonej na wojskowym samochodzie ciężarowych oraz pojazdu transportowo-załadowczego na analogicznym nośniku.

Wyrzutnia jest wyposażona w 2 kontenery transportowe z 25 prowadnicami każdy. Kontenery są szybkowymienne, co przyspiesza przeładowania systemu lub też ułatwia dostosowanie konfiguracji do bieżącej sytuacji taktycznej. Każda rakieta może przenosić po kilka min w różnych konfiguracjach: miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne albo oba typy jednocześnie. Zasięg pocisków wynosi od 5 do 15 kilometrów.

Reklama

Działanie systemu polega na wystrzeleniu rakiet kal. 122 mm lub 140 mm z ładunkiem bojowym na paliwo stałe, które przenoszą różnego rodzaju miny. Następnie po salwie, system oznacza obszary z minami na mapie elektronicznej oraz wysyła informacje stanowisku dowodzenia o postawieniu zapory ogniowej. Dzięki czemu własne wojska wiedza w który obszar mają się nie zapuszczać.

System jest w pełni zautomatyzowany dzięki czemu, jego obsługa może wykonywać wszystkie działania ze swojej kabiny. Precyzyjne kierowanie ogniem jest możliwe dzięki wykorzystaniu własnego układu satelitarnego oraz czujników meteorologicznych. ISDM Ziemedielie umożliwia bardzo szybkie zaminowanie terenu o znacznej powierzchni w bardzo krótkim czasie. Zgodnie z wymogami Konwencji Genewskiej wszystkie miny wyposażone są również w samolikwidatory.

Pierwszy raz pojazd został przedstawiony w 2020 roku pod czas Parady Zwycięstwa. Wziął on również udział w białorusko-rosyjskich ćwiczeniach wojskowych Zapad-2021. Jest to więc jeden z nowszych systemów używanych w Ukrainie, co po raz kolejny zadaje kłam twierdzeniom, że Rosja używa tam starych systemów.

W Polsce opracowywany jest również w pełni zautomatyzowany system minowania Baobab-K. Został on umocowany na podwoziu Jelcz 8x8 z opancerzoną kabinę.