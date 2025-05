Eksperci mocno podkreślają, że to kolejny przykład solidarności międzynarodowej oraz kreatywnego wykorzystania środków skonfiskowanych rosyjskim oligarchom na rzecz wsparcia militarnego Ukrainy. Decyzja o wykorzystaniu zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów została podjęta na szczeblu Unii Europejskiej. W maju 2024 roku państwa członkowskie UE zgodziły się przeznaczyć około 90 proc. tych funduszy na potrzeby wojskowe Ukrainy, co przekłada się na kwotę rzędu 3-4 miliardów euro rocznie.

Minister obrony Finlandii, Antti Häkkänen, podkreślił znaczenie tej inicjatywy: "Nowy pakiet, wraz z naszym narodowym programem wsparcia o wartości 660 milionów euro , pomoże wzmocnić powiązania między fińskim przemysłem obronnym a pomocą udzielaną Ukrainie. To doskonały przykład możliwości naszego przemysłu obronnego i dowód na to, że inwestycje w moce produkcyjne przynoszą efekty".

Fiński MON ujawnił, że amunicja dla Ukrainy będzie produkowana w fińskich zakładach, w tym w renomowanej fabryce w Lapua, należącej do norwesko-szwedzko-fińskiego koncernu Nammo, oraz w centralnych zakładach materiałów wybuchowych fińskich sił zbrojnych. Finlandia, dzięki swojemu doświadczeniu w produkcji amunicji zarówno do systemów zachodnich, jak i poradzieckich, jest w stanie dostarczyć Ukrainie pociski kompatybilne z używanym przez nią sprzętem, takim jak haubice 2S1 Goździk (PzH 74).

Choć dokładny rodzaj amunicji nie został ujawniony, specjaliści wskazują, że mogą to być podstawowe pociski artyleryjskie o zasięgu 15 km, zawierające ok. 2,5 kg trotylu, lub bardziej zaawansowane, jak pociski z dopalaczem rakietowym o zasięgu do 22 km. Fińska amunicja słynie z wysokiej precyzji, co daje jej przewagę nad rosyjskimi odpowiednikami.