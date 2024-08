Rosjanie zaskoczeni. Stracili drona wartego fortunę

Maszyna ta jest używana tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego bardzo ciężko ją namierzyć. Jednak Ukraińcom się udało nie tylko ją wykryć na niebie, ale również wysłać do niej drona, za pomocą którego spróbowano zniszczyć tę maszynę. I udało się tego dokonać, co jest niezbitym dowodem na to, że nie ma rzeczy nie możliwych dla małych bezzałogowców.

Najbardziej cieszy fakt, że dron warty zaledwie kilka tysięcy dolarów, zniszczył maszynę obserwacyjną kosztującą grube miliony dolarów. Zala Z-20 wyposażony jest w silnik elektryczny, może odbywać loty przez sześć godzin, przesyła wideo jakości HD na odległość ponad 100 km od operatora i jest przeznaczony do prowadzenia rozpoznania na terytorium wroga.